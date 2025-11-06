Emelie (16) verloor haar zicht door een hersentumor: 'Gun kinderen hoop'

De 16-jarige Emelie is dit jaar het gezicht van de derde editie van de 538 Ochtendrun, die op zaterdag 14 maart plaatsvindt in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De tiener verloor bijna al haar zicht door een hersentumor, maar haar energie en optimisme zijn ongebroken. Met haar verhaal wil ze aandacht vragen voor kinderen met kanker en het belang van snellere, betere diagnoses.

"Ik weet hoe het is als je te horen krijgt dat je kanker hebt en je leven voorgoed verandert", vertelt Emelie. Ze hoopt dat kinderen die ook kanker hebben hoop blijven houden. "Ik gun alle kinderen dat zij in de toekomst niet alleen sneller de juiste diagnose krijgen, maar ook 100 procent genezen en zonder blijvende schade verder kunnen leven."

Zicht verloren

3,5 jaar geleden stond Emelie nog zorgeloos op de ski's. Kort daarna ging haar zicht plots achteruit. "Ik begon mijn zicht te verliezen. Ik ging naar de dokter en de volgende dag lag ik al op de operatietafel", vertelt ze in De 538 Ochtendshow. Door de tumor raakte haar oogzenuw afgekneld, waardoor ze nu nog maar 2 tot 3 procent kan zien.

"Het was volledig overleven. Eerst moest die kanker weg. Toen bleek dat mijn zicht niet terugkwam, heb ik leren lopen met een stok, braille geleerd en leer ik nu met een spraakprogramma werken. Daarbij zit ik nu wel gewoon in havo 5, mijn examenjaar."

Hoewel haar zicht niet meer terugkomt, blijft Emelie vechten. "Ik probeer zo positief mogelijk te zijn. Ik ben pas 16, ik heb nog heel wat jaren voor me, dus dan kan ik er maar beter iets van maken."

De 538 Ochtendrun

De 538 Ochtendrun is een initiatief van De 538 Ochtendshow om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Luisteraars, dj's en bekende Nederlanders lopen 5,38 kilometer om onderzoek naar snellere diagnoses te steunen.

Jaarlijks krijgen zo'n zeshonderd kinderen in Nederland kanker. Nog altijd overlijden elke week twee tot drie kinderen aan de ziekte. De opbrengst van dit jaar gaat naar drie nieuwe technologieën waarmee artsen sneller en nauwkeuriger het type tumor kunnen bepalen.

De Ochtendshow zendt op 14 maart live uit vanuit het Olympisch Stadion. Aanmelden of doneren kan via 538.nl/run.