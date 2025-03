Tonnen opgehaald met 538 Ochtendrun voor kinderoncologie

De tweede editie van de 538 Ochtendrun heeft maar liefst 790.542 euro opgeleverd voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Aan de sponsorloop in Amsterdam deden verschillende bekende Nederlanders mee, onder wie Gregory Sedoc, Nicolette van Dam, Bas Smit, John van den Heuvel, Frans Duijts, Florentien van der Meulen en Airen Mylene.

De actie werd dit keer opgezet vanwege het aangrijpende verhaal van Jade Kops. In 2021 kreeg zij op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame vorm van keelkanker had. Vorig jaar werd duidelijk dat ze niet meer beter wordt. Haar verhaal raakte het team van de 538 Ochtendshow diep. Zij besloten daarom geld in te zamelen voor de aanschaf van een cel-sorteerapparaat. Met deze geavanceerde machine kunnen onderzoekers effectievere behandelingen ontwikkelen voor kinderen met kanker.

Radio 538 laat weten dat het apparaat dankzij het opgehaalde bedrag daadwerkelijk aangeschaft kan worden.

