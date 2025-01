538-Radioprogramma Bas & Dylan genomineerd voor Gouden RadioRing

Het radioprogramma Bas & Dylan van Radio 538 is genomineerd voor de Gouden RadioRing, heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt. Ook Jan-Willem Start Op! (NPO Radio 2) en Mattie & Marieke (QMusic) zijn onder andere in de race voor de prijs.

In bovenstaande video zie je hoe Radio 538 tijdens 'De 538 Ochtendrun' samen met Jeroen van Veen bijna 9 ton inzamelde voor het Prinses Máxima Centrum. Een indrukwekkende actie waarbij Jeroen, die zijn zoontje Kasper verloor aan een hersentumor, elke dag 10 kilometer rent.

Luisteraars kunnen vanaf nu stemmen om de uiteindelijke winnaars te bepalen. De RadioRing is de enige publieksprijs voor radio in Nederland. De prijzen worden op donderdag 30 januari uitgereikt.

Dit zijn de genomineerde radioprogramma's: Jan-Willem Start Op! (NPO Radio 2)

Mattie & Marieke (Qmusic)

Norden & Vonneke (FunX)

Bas & Dylan (Radio 538)

Marcel in de Morgen (Sterren NL)

Populairste presentator

In de categorie populairste presentator maken Emmely de Wit (NPO Radio 2), Vonneke Ritfeld (FunX), Domien Verschuuren (Qmusic), Marcel de Vries (NPO Radio 2) en Mattie Valk (Qmusic) kans op de prijs. Het is volgens de organisatie opvallend te noemen dat er twee vrouwen in deze categorie zijn genomineerd.

Ook zijn de nominaties voor de populairste podcast bekendgemaakt. Op dit beeldje maken de podcasts #GeenFilter, Bankzitters, De Stemming van Vullings & Van der Wulp, Het Land van Wierd Duk en Over mijn lijk dit jaar kans.

Hart van Nederland | ANP