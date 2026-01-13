Twee glazen minder alcohol per week scheelt honderden kankerdiagnoses

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft berekend dat Nederlanders die hun alcoholgebruik de komende jaren met twee glazen per week verminderen, tot 2050 meer dan 11.500 kankerdiagnoses kunnen voorkomen. Per jaar komt dat neer op gemiddeld 427 gevallen die kunnen worden afgewend.

Het verminderen van de wekelijkse alcoholinname met twee glazen voorkomt bij mannen met name endeldarm- en darmkanker en bij vrouwen vooral borstkanker, stelt IKNL.

Lichte afname in drinkers en hoeveelheid

Volgens cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2024 drinkt bijna driekwart van de Nederlanders alcohol. Het aantal drinkers én het aantal glazen dat wordt gedronken, neemt de laatste jaren wel licht af.

Een recente trend is Dry January, waarbij deelnemers de uitdaging aangaan om in januari geen alcohol te drinken. Hieronder is te zien hoe Nederlanders deze uitdaging in 2025 hebben ervaren:

0:52 Hoe voel jij je na een maand niet drinken?

Het is volgens Jelle Evers, onderzoeker en epidemioloog bij IKNL, onvoldoende bekend dat alcoholgebruik de kans op kanker vergroot, ook bij kleine hoeveelheden. "Wij laten zien dat het minderen met twee glazen alcohol per week al écht een verschil kan maken in het aantal kankerdiagnoses in Nederland", aldus de onderzoeker.

De berekening

Voor de berekeningen is gekeken hoeveel diagnoses kunnen worden voorkomen als het alcoholgebruik verder daalt, boven op de dalende trend die al gaande is. Daarnaast hebben de onderzoekers rekening gehouden met het feit dat het tijd kost om beleid rondom alcoholpreventie in te voeren en bewustzijn te laten ontstaan in de samenleving. In deze berekening is ook meegenomen dat de verwachting is dat pas vanaf 2032 iedereen daadwerkelijk twee glazen per week minder drinkt.