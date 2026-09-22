'Hoge PFAS-waarden in kraanwater West-Nederland'

Kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat concludeert Greenpeace na onderzoek van gegevens van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. Vooral in Noord-Holland zijn de waarden hoog.

De hoeveelheid PFAS blijft overal ruim onder de wettelijke Europese norm van 100 nanogram per liter. Zo werd in Zaandam en IJmuiden 14,3 nanogram gemeten. Het RIVM adviseert vanwege nieuwe kennis over mogelijke gezondheidsrisico's een veel lagere waarde van 4,4 nanogram per liter. Nieuwe wetenschappelijke kennis wijst erop dat PFAS mogelijk al bij lagere concentraties effect hebben op het immuunsysteem.

PFAS in oppervlaktewater

Drinkwaterbedrijf PWN, dat een groot deel van Noord-Holland van kraanwater voorziet, zegt dat de hogere waarden samenhangen met de bronnen die het bedrijf gebruikt. Het gaat om oppervlaktewater uit het IJsselmeer en rivierwater uit de Lek. Volgens PWN komen verontreinigingen onder meer via internationale waterstromen Nederland binnen.

PWN pleit voor beter toezicht en een zo breed mogelijk verbod op PFAS. Het bedrijf wijst erop dat het drinkwater aan alle wettelijke normen voldoet. Ook volgens het RIVM is kraanwater drinken verantwoord.

Kraanwater blijven drinken

Ook Greenpeace adviseert mensen om gewoon kraanwater te blijven drinken. "De oplossing ligt niet in het overstappen op plastic flessen water, maar in het stoppen van de chemische industrie die maar door blijft gaan met het produceren en lozen van PFAS."