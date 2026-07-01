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RIVM: PFAS zit in alle moedermelk, maar borstvoeding blijft advies

RIVM: PFAS zit in alle moedermelk, maar borstvoeding blijft advies

Zorg

Vandaag, 09:19

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In alle onderzochte moedermelk in Nederland is PFAS aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder 1.629 vrouwen. Het Voedingscentrum noemt de uitkomst "geen prettig bericht", maar benadrukt dat ouders gewoon borstvoeding kunnen blijven geven.

Volgens het RIVM krijgen pasgeboren baby's via moedermelk kleine hoeveelheden PFAS binnen. Bij ongeveer één op de vijf onderzochte monsters lag de concentratie boven de zogenoemde risicogrens. Dat betekent niet dat baby's daardoor ziek worden, maar gezondheidseffecten zijn volgens het RIVM niet uit te sluiten.

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Voordelen van borstvoeding blijven groter

Het Voedingscentrum wijst erop dat baby's meestal ongeveer een jaar borstvoeding krijgen. Daardoor duurt de blootstelling volgens de organisatie te kort om gezondheidsschade te veroorzaken. Bovendien blijft borstvoeding gezond voor zowel moeder als kind.

Het RIVM stelde eerder al vast dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen via voedsel en drinkwater. De stoffen waren ook al eerder aangetroffen in het bloed.

Steeds minder moeders kiezen voor het geven van alleen borstvoeding. Hart van Nederland maakte eerder een reportage over moeder Linda, die die twijfel herkent:

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Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die water-, vet- en vuilafstotend zijn. Ze worden onder meer gebruikt in regenkleding, pannen met een antiaanbaklaag en blusschuim. Omdat de stoffen nauwelijks afbreken, hopen ze zich op in het milieu en in het menselijk lichaam.

PFAS wordt in verband gebracht met onder meer kanker, een verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen. Het RIVM en het Voedingscentrum pleiten daarom voor het verder terugdringen van het gebruik van PFAS, bijvoorbeeld via een Europees verbod.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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