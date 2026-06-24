ALDI waarschuwt voor wandelschoenen met te veel PFAS

ALDI roept wandelschoenen van het merk Adventuridge terug, omdat er te veel PFAS in zit. Het gaat om de zwarte variant van schoenen van het type 'Model 3', die sinds 12 november vorig jaar in Nederland zijn verkocht. Het schoeisel voldoet door het hoge PFAS-gehalte niet aan de wettelijke normen, aldus ALDI.

De supermarktketen meldt ook de EAN-codes van de schoenen in kwestie: 4068706766275 (maat 40), 4068706766282 (maat 41), 4068706766299 (maat 42), 4068706766305 (maat 43), 4068706766312 (maat 44) en 4068706766329 (maat 45). De nummers zijn te vinden aan de binnenkant van de schoenen op de binnenzool.

ALDI raadt kopers aan de schoenen niet meer te dragen. Ze krijgen verder het verzoek het schoeisel niet weg te gooien, maar het terug te brengen naar de winkel of de schoenen gratis op te sturen naar ALDI.