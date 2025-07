PFAS zit bij iedereen in het bloed: 'Effect hangt af van gezondheidssituatie'

Iedereen in Nederland heeft verschillende soorten PFAS in het bloed, meldt het RIVM na onderzoek. De concentraties liggen bij vrijwel iedereen boven de veilige grens. Dat is zorgwekkend, want deze chemische stoffen kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid.

Het RIVM onderzocht 1500 bloedmonsters, afgenomen in de jaren 2016 en 2017. "Dat mensen meer PFAS in hun bloed hebben dan de gezondheidskundige grenswaarde, wil niet zeggen dat mensen meteen ziek worden door PFAS. Het betekent wel dat PFAS effect kan hebben in het lichaam", legt het instituut uit. Zo kan bijvoorbeeld het immuunsysteem slechter gaan functioneren.

Stoffen vaak verwerkt

Volgens het RIVM zijn de effecten afhankelijk van hoeveel PFAS iemand binnenkrijgt, hoe lang iemand al is blootgesteld aan PFAS, en iemands persoonlijke gezondheidssituatie. Inmiddels is een vervolgonderzoek gestart, waarbij ook bloedmonsters uit 2025 worden bekeken.

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die nauwelijks afbreken en zich opstapelen in het milieu en in organismen. De stoffen zijn verwerkt in onder meer pannen, blusschuim en regenkleding. Ze zijn inmiddels overal terug te vinden, zelfs in drinkwater en voedsel.

PFAS in bloed

Het is het eerste grootschalige landelijke onderzoek naar PFAS in bloed. Het RIVM hoopt met deze gegevens te kunnen meten of maatregelen in de toekomst effect hebben. Uit eerder onderzoek is bekend dat de stoffen effect kunnen hebben op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook kunnen PFAS-varianten "een effect hebben op cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken", somt het RIVM op.

