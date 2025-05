Jarenlang werd kankerverwekkende PFAS geloosd, nu doet Helmond aangifte

De gemeente Helmond doet aangifte tegen chemiebedrijven Custom Powders en Chemours wegens het jarenlang illegaal lozen van kankerverwekkende PFAS-stoffen. Wethouder Arno Bonte noemt het een milieudelict en eist dat de vervuilers de volledige saneringskosten van 10 miljoen euro terugbetalen. De gemeente overweegt ook een vrijwillig bloedonderzoek voor bezorgde inwoners.

Aanleiding voor deze stap was een onthullende uitzending van Zembla, waarin het structurele misbruik aan het licht kwam. Helmond roept het Openbaar Ministerie nu op om strafrechtelijk te vervolgen.

Boosheid

Jaimy en Monique Verberne wonen een paar honderd meter van het bedrijf Custom Powders. Jaimy lijdt aan lymfeklierkanker en hoewel het niet bewezen kan worden dat zij dat heeft opgelopen door de lozingen, gaat ze er toch over nadenken. "De afgelopen twee jaar ben ik behandeld voor de ziekte. Ik heb net mijn laatste behandeling gehad. Het is nu afwachten of die aan gaat slaan. Verder leef ik heel gezond, dus door het nieuws van de lozingen blijf ik maar denken van: kan ik daardoor mogelijk ziek zijn geworden?"

Wethouder Bonte begrijpt de angst onder inwoners van Helmond. "Daarom kijken we nu samen met de GGD of we mensen in Helmond een test kunnen aanbieden."

Custom Powders was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.