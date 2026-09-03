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Nederlands zwemwater voldoet nergens aan chemische normen

Natuur

Vandaag, 09:42

Geen van de onderzochte Nederlandse meren en zwemplassen voldoet aan alle chemische normen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Zij onderzochten de waterkwaliteit van 262 zwemlocaties.

Volgens de onderzoekers komen stoffen als PFAS en bestrijdingsmiddelen veel voor in zwemwater. De Jagersplas in Zaandam springt eruit. Daar zijn achttien stoffen in te hoge concentraties gemeten.

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Chemische vervuiling van zwemwater neemt toe

De overheid grijpt volgens Natuur & Milieu vooral in bij te veel blauwalg en bacteriën. Bij chemische vervuiling gebeurt dat niet. Die stoffen kunnen wel gezondheidsrisico's opleveren. De onderzoekers benadrukken dat zwemmers niet na één duik direct klachten krijgen.

Tien jaar geleden voldeed 22 procent van de onderzochte wateren nog aan de kwaliteitsnormen. De biologische waterkwaliteit is sinds 2015 op veel plekken wel iets verbeterd. Ook te veel stikstof en fosfor blijft een probleem.

Volgens de onderzoekers moet vervuiling vooral bij de bron worden aangepakt. Ze pleiten onder meer voor strengere vergunningverlening en meer controles op lozingen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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