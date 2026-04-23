PFAS-vervuiling in twee Zuid-Hollandse zwemplekken

Vandaag, 07:53 - Update: 2 uur geleden

Zwemmers die graag naar een zwembad of een plas in Zuid-Holland gaan, kunnen dat komend seizoen beter even niet doen. Het water is vervuild door de chemische stof PFAS. Dat blijkt uit een controle van de waterkwaliteit en veiligheid. Het gaat om natuurzwembad Kralingse Esch in Rotterdam en Plas Vrijenburgbos in Barendrecht.

Beide plekken hebben sinds 2023 al vaker een negatief zwemadvies gehad. Naast het Rotterdamse zwembad is op een parkeerplaats brand geweest, waarbij is geblust met PFAS-houdend blusschuim. Daardoor is de grond vervuild. Dit wordt later door het waterschap verwijderd, zodat er weer gezwommen kan worden als de PFAS-waardes ook daadwerkelijk zijn gedaald.

Bij Plas Vrijenburgbos is nog niet duidelijk waar de vervuiling vandaan komt. Op ruim honderd plekken in Zuid-Holland kan wel veilig worden gezwommen. Het zwemseizoen start op 1 mei en loopt tot 1 oktober.

In de video hierboven zie je hoe demonstranten actievoeren bij een vervuilde zwemplas vlak bij de Chemours-fabriek. Zij zijn boos omdat een onderzoek naar de vraag of omwonenden vaker ziek worden door blootstelling aan chemische stoffen op zich laat wachten.

Door ANP

Lees ook

Boze inwoners stellen Chemours ultimatum: stop met PFAS of sluit fabriek
Boze inwoners stellen Chemours ultimatum: stop met PFAS of sluit fabriek
Onderzoek toont aan: op deze plekken kun je niet zwemmen vanwege PFAS
Onderzoek toont aan: op deze plekken kun je niet zwemmen vanwege PFAS
Chemours is aansprakelijk voor schade door PFAS-stoffen
Chemours is aansprakelijk voor schade door PFAS-stoffen

