Boze inwoners stellen Chemours ultimatum: stop met PFAS of sluit fabriek

Het RIVM is gestart met een groot gezondheidsonderzoek naar de effecten van PFAS rond de Chemours-fabriek in Dordrecht en de Westerschelde in Zeeland. In opdracht van het demissionaire kabinet onderzoekt het rijksinstituut of omwonenden vaker ziek worden door blootstelling aan deze chemische stoffen. De resultaten worden pas eind 2027 verwacht.

Voor buurtbewoners in Dordrecht duurt dat veel te lang. Dinsdagmiddag verzamelen demonstranten zich bij een vervuilde zwemplas vlak bij de Chemours-fabriek. Ze eisen directe maatregelen: sluiting van de fabriek, of een volledige overstap naar PFAS-vrije productie. De zorgen over de volksgezondheid zijn groot.

Wijkbewoonster Meta is één van de initiatiefnemers van het protest. Als kind zwom ze vaak in de plas, maar inmiddels kampt ze met serieuze gezondheidsproblemen. "Ik sta vanmiddag bij de zwemplas waar ik vroeger als kind zo vaak in heb gezwommen. Nu heb ik allerlei gezondheidsklachten, en ik vraag me steeds vaker af of dat komt door de PFAS die hier in het water zit", zegt ze tegen Hart van Nederland.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen, die niet of nauwelijks afbreken in het milieu en zich kunnen ophopen in het menselijk lichaam. Rond Chemours en de Westerschelde zijn verhoogde concentraties PFAS aangetroffen.

Meta verloor haar ouders aan kanker, haar zus werd in 2022 ziek, en zelf vocht ze vijf jaar geleden tegen darmkanker. Toeval? Ze betwijfelt het. "Ik snap echt niet dat de Chemours-fabriek nog steeds een vergunning heeft om door te gaan. Hoe kan dat, als wij hier met z'n allen wonen en ziek worden?"

Het RIVM meldde eerder al dat vrijwel iedereen in Nederland PFAS in het bloed heeft. Rond Chemours zijn de concentraties extra hoog. Volgens Meta wordt er al veel te lang gepraat zonder dat er écht iets verandert: "Wij verdienen het om hier veilig te kunnen leven."