Coronavirus waart weer rond: dit zijn de voornaamste klachten

Zorg

Vandaag, 11:05 - Update: 18 minuten geleden

Er circuleert een nieuwe coronavariant in Nederland: XFG, ook wel bekend als Stratus. Mensen die besmet raken, krijgen vaak last van keelpijn, een loopneus en moeten veel niezen en hoesten. Volgens het RIVM zijn de klachten vergelijkbaar met eerdere varianten. "Er zijn geen aanwijzingen dat deelnemers de keelpijn ernstiger vonden", meldt het instituut.

De variant XFG werd begin dit jaar ontdekt en is sinds juli de dominante vorm in Nederland. Bij zo'n 80 tot 90 procent van de onderzochte besmettingen gaat het nu om deze variant. Zoals bij alle virussen blijft ook het coronavirus zich aanpassen, meestal in kleine stapjes.

Het RIVM houdt de verspreiding in de gaten via het platform Infectieradar. Daar kunnen mensen hun klachten doorgeven na een positieve coronatest. De gegevens uit juli, augustus en september, toen XFG overheerste, zijn vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar, toen vooral de variant KP.3 rondging.

Uit die vergelijking blijkt dat bijna driekwart van de besmette mensen nu keelpijn heeft, tegenover 71 procent vorig jaar. Het totaal aantal klachten en hoe ziek mensen zich voelen is nagenoeg gelijk gebleven. Wel valt op dat smaakverlies minder vaak voorkomt dan bij eerdere varianten.

Door ANP

