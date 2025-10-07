RIVM: Wie nu corona krijgt, heeft veel minder kans op langdurige klachten

Mensen die nu besmet raken met het coronavirus hebben veel minder kans op langdurige klachten dan degenen die ziek werden tijdens de pandemie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het instituut komt dat vooral doordat mensen nu besmet raken met omikronvarianten. Die staan erom bekend milder te zijn dan bijvoorbeeld de alfa- en deltavarianten die tijdens de pandemie rondgingen.

Het RIVM volgde voor het onderzoek ruim 5600 mensen. De helft van hen heeft in het najaar van 2023 corona gehad, de andere helft niet. Elke drie maanden gaven de deelnemers door of ze in de tussentijd besmet waren geraakt met het virus, en of ze klachten hadden zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. In de eerste drie maanden na besmetting kwamen zulke klachten nog wel voor, maar veel minder vaak dan tijdens de coronagolven van de jaren daarvoor.

Vlot herstel

Na negen maanden waren er geen duidelijke verschillen meer tussen mensen die wel of geen corona hadden gehad. Slechts 0,6 procent had na drie maanden nog ernstige klachten, en dat aantal halveerde nog eens drie maanden later. Milde klachten kwamen vaker voor. Drie maanden na de besmetting hadden iets meer dan 7 procent van de deelnemers klachten. Tijdens de periode van de alfa- en deltavariant was dat nog bij ongeveer 12,5 procent het geval.

Het RIVM benadrukt wel dat postcovidklachten nog steeds voorkomen. De resultaten betekenen dus niet dat niemand er meer last van krijgt. In Nederland kampen naar schatting nog altijd zo’n 400.000 mensen met langdurige klachten na een eerdere coronabesmetting.

Hart van Nederland/ANP