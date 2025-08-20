Terug

Streptokokken sloegen harder toe bij kinderen na coronapandemie

Streptokokken sloegen harder toe bij kinderen na coronapandemie

Zorg

Gisteren, 15:21

Na de coronapandemie zijn kinderen veel ernstiger ziek geworden van infecties met groep A-streptokokken. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Juliana Kinderziekenhuis zagen dat het aantal patiënten tussen de 0 en 17 jaar fors steeg en dat de infecties vaak ernstiger verliepen. Hun studie verscheen deze week in het medische tijdschrift JAMA Network Open.

De wetenschappers denken dat lockdowns en andere coronamaatregelen hebben gezorgd voor een verminderde weerstand bij kinderen. Daardoor kon de bacterie harder toeslaan. In het eerste jaar na de pandemie verdrievoudigde het aantal ziekenhuisopnames. Er zijn zelfs kinderen overleden aan de infectie.

Van keelontsteking tot levensgevaar

De groep A-streptokokken zijn normaal gesproken vrij onschuldig, maar kunnen plots omslaan naar levensbedreigende infecties. Denk aan longontsteking, hersenvliesontsteking of de beruchte 'vleesetende bacterie' waarbij weefsel afsterft.

Sinds het voorjaar van 2024 lijkt het aantal infecties weer terug op het niveau van voor corona. Toch benadrukken de onderzoekers dat alertheid nodig blijft. "We weten nu dat we hier bij een eventuele nieuwe pandemie zeer alert op moeten zijn", zegt Mirjam van Veen, kinderarts en medehoofdonderzoeker bij het Juliana Kinderziekenhuis.

ANP

