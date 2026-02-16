Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Wachttijden ggz lopen verder op: helft wacht te lang'

Zorg

Vandaag, 06:38

Link gekopieerd

De wachttijden in de ggz zijn in 2025 opnieuw gestegen. Meer dan de helft van de ruim 100.000 mensen op de wachtlijst wacht langer dan de afgesproken 14 weken. Dat blijkt uit een analyse van het NZa-dashboard 'Zicht op zorgaanbieders' door MIND en het AVROTROS-programma Radar.

In oktober 2025 wachtten 101.134 mensen op een behandeling. Van hen wachten 65.091 mensen langer dan de maximale wachttijd. Dat is 35 procent meer dan een jaar eerder. Gemiddeld duurt het nu 24 weken voordat iemand kan starten, drie weken langer dan in 2024.

Voor specialistische ggz zijn de wachttijden het langst. Mensen met bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen wachten gemiddeld 32 weken. Ook de intake laat op zich wachten: gemiddeld 14 weken, waar vier weken de norm is.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zorgrekening in je mail? Pas op voor oplichting
Zorgrekening in je mail? Pas op voor oplichting
Steeds meer Nederlanders kampen met angst of depressie, waarschuwen experts
Steeds meer Nederlanders kampen met angst of depressie, waarschuwen experts
Burgemeesters willen verwarde mensen weren uit woonwijken: 'Beleid is mislukt'
Burgemeesters willen verwarde mensen weren uit woonwijken: 'Beleid is mislukt'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.