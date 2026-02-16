'Wachttijden ggz lopen verder op: helft wacht te lang'

De wachttijden in de ggz zijn in 2025 opnieuw gestegen. Meer dan de helft van de ruim 100.000 mensen op de wachtlijst wacht langer dan de afgesproken 14 weken. Dat blijkt uit een analyse van het NZa-dashboard 'Zicht op zorgaanbieders' door MIND en het AVROTROS-programma Radar.

In oktober 2025 wachtten 101.134 mensen op een behandeling. Van hen wachten 65.091 mensen langer dan de maximale wachttijd. Dat is 35 procent meer dan een jaar eerder. Gemiddeld duurt het nu 24 weken voordat iemand kan starten, drie weken langer dan in 2024.

Voor specialistische ggz zijn de wachttijden het langst. Mensen met bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen wachten gemiddeld 32 weken. Ook de intake laat op zich wachten: gemiddeld 14 weken, waar vier weken de norm is.