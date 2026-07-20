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'Moeders en baby's opgevangen in veertien nieuwe kraamhotels'

Zorg

Vandaag, 07:25

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Door het grote tekort aan kraamverzorgenden openen zorgverzekeraars deze zomer veertien nieuwe kraamhotels verspreid over Nederland. Dat meldt het AD. Op de locaties krijgen pas bevallen moeders en hun baby's professionele zorg, zodat de druk op de kraamzorg aan huis afneemt.

De nieuwe kraamhotels zijn een initiatief van Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis en het Kraamzorg Samenwerkingsverband. Een deel van de locaties is tijdelijk geopend voor de drukke zomerperiode, andere blijven bestaan. De voorzieningen komen vooral in ziekenhuizen, al worden op sommige plekken ook gewone hotels gebruikt.

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De kraamzorg kampt al langere tijd met personeelstekorten. Daardoor ontstaan wachtlijsten en krijgen sommige gezinnen minder zorg dan waar zij recht op hebben.

Door moeders en baby's op één centrale locatie te verzorgen, kunnen kraamverzorgenden efficiënter worden ingezet. Reistijd vervalt en medewerkers draaien vaste diensten.

Verblijf in hotel

Op enkele locaties verblijven gezinnen in een hotel. Zo worden in Groningen kamers gebruikt van een NH Hotel. In het Drentse Erica is een boutiquehotel ingericht voor de opvang van pasgeboren baby's en hun moeders. Volgens de betrokken zorgverzekeraars moet deze aanpak helpen om de tekorten in de kraamzorg beter op te vangen.

Door Redactie Hart van Nederland

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