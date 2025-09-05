Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Proef met gratis kraamzorg voor gezinnen met geldzorgen

Proef met gratis kraamzorg voor gezinnen met geldzorgen

Zorg

Vandaag, 08:10

Link gekopieerd

Gezinnen met geldzorgen kunnen niet altijd de eigen bijdrage betalen voor kraamzorg. Het gevolg daarvan is dat mensen soms kiezen om geen kraamzorg te nemen, terwijl het essentieel is voor een goede start. Om dat te voorkomen en om deze gezinnen te helpen, start een proef met gratis kraamzorg.

De proef start in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, waar ongeveer 130 gezinnen per jaar geen of weinig kraamzorg krijgen omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. "Kraamzorg is essentieel voor een gezonde start voor moeder en kind", zegt wethouder Marjolein Moorman. "Helaas kiezen nog veel gezinnen ervoor om geen kraamzorg in te zetten vanwege de eigen bijdrage die ze hiervoor moeten betalen."

Als het aan Moorman ligt, zou de eigen bijdrage voor kraamzorg moeten verdwijnen. "Omdat dit nog niet goed geregeld is, starten we in Zuidoost een pilot waarmee we in elk geval aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden gratis kraamzorg kunnen bieden."

De proef begint op 1 november en loopt in ieder geval tot eind 2028.

ANP

Lees ook

Vrees voor tekort aan kraamzorg deze zomer door gebrek aan zorgmedewerkers
Vrees voor tekort aan kraamzorg deze zomer door gebrek aan zorgmedewerkers
Forse boetes voor aanstaande ouders bij annuleren kraamhulp
Forse boetes voor aanstaande ouders bij annuleren kraamhulp
Grote tekorten in kraamzorg, dus daarom komt gepensioneerde Ria (68) (weer) in actie
Grote tekorten in kraamzorg, dus daarom komt gepensioneerde Ria (68) (weer) in actie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.