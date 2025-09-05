Proef met gratis kraamzorg voor gezinnen met geldzorgen

Gezinnen met geldzorgen kunnen niet altijd de eigen bijdrage betalen voor kraamzorg. Het gevolg daarvan is dat mensen soms kiezen om geen kraamzorg te nemen, terwijl het essentieel is voor een goede start. Om dat te voorkomen en om deze gezinnen te helpen, start een proef met gratis kraamzorg.

De proef start in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, waar ongeveer 130 gezinnen per jaar geen of weinig kraamzorg krijgen omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. "Kraamzorg is essentieel voor een gezonde start voor moeder en kind", zegt wethouder Marjolein Moorman. "Helaas kiezen nog veel gezinnen ervoor om geen kraamzorg in te zetten vanwege de eigen bijdrage die ze hiervoor moeten betalen."

Als het aan Moorman ligt, zou de eigen bijdrage voor kraamzorg moeten verdwijnen. "Omdat dit nog niet goed geregeld is, starten we in Zuidoost een pilot waarmee we in elk geval aan gezinnen in kwetsbare omstandigheden gratis kraamzorg kunnen bieden."

De proef begint op 1 november en loopt in ieder geval tot eind 2028.

