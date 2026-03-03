Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kraamhulp Madelon begon voor zichzelf, noodplan moet sector redden

Zorg

Vandaag, 20:15 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Kraamverzorgster Madelon werkte bij een kraambureau, maar besloot onlangs als zzp'er verder te gaan. Ze moest soms twee gezinnen op één dag helpen. Per gezin had ze vaak maar vier uur. "In die tijd kan je geen kwaliteit leveren die je wil", zegt ze.

Daarnaast draaide ze wachtdiensten. Daarvoor krijgen kraamhulpen vaak maar 11,44 euro bruto voor een hele dag, terwijl ze binnen 45 minuten beschikbaar moeten zijn. Dat staat opgetekend in het noodplan dat vandaag is gepresenteerd in Den Haag. Het gemiddelde uurloon in de sector ligt rond de 18,50 euro bruto. Door de hoge werkdruk is de kans op fouten groter, vertelt Madelon. Dat was voor haar de reden om voor zichzelf te beginnen, zodat ze meer rust heeft en meer aandacht kan geven aan moeder en baby.

Noodplan voor de kraamzorg

Het verhaal van Madelon staat niet op zichzelf. Steeds meer kraamverzorgers stoppen vanwege lage salarissen en hoge werkdruk. Daardoor ontstaan tekorten. In 2024 kregen 500 gezinnen geen kraamzorg. Als er niets verandert, kan dat aantal volgens betrokkenen oplopen tot 37.000 gezinnen over tien jaar.

Daarom presenteren vijftien kraamverzorgers dinsdag in Den Haag samen met SP-Kamerlid Sarah Dobbe een noodplan. De initiatiefnemers pleiten voor hogere tarieven en betere salarissen, een fatsoenlijke vergoeding voor wachtdiensten, afschaffing van de eigen bijdrage van 5,40 euro per uur en het stoppen van marktwerking in de kraamzorg.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Proef met gratis kraamzorg voor gezinnen met geldzorgen
Proef met gratis kraamzorg voor gezinnen met geldzorgen
Kraamverzorgenden trekken aan de bel in Den Haag: 'De kraamzorg gaat verdwijnen'
Kraamverzorgenden trekken aan de bel in Den Haag: 'De kraamzorg gaat verdwijnen'
Forse boetes voor aanstaande ouders bij annuleren kraamhulp
Forse boetes voor aanstaande ouders bij annuleren kraamhulp
Ongekende druk op kraamzorg: kan het uit nood geboren kraamhotel de oplossing zijn?
Ongekende druk op kraamzorg: kan het uit nood geboren kraamhotel de oplossing zijn?
Grote tekorten in kraamzorg, dus daarom komt gepensioneerde Ria (68) (weer) in actie
Grote tekorten in kraamzorg, dus daarom komt gepensioneerde Ria (68) (weer) in actie
Kraamverzorgers in actie voor betere voorwaarden: niets erbij terwijl alles duurder wordt
Kraamverzorgers in actie voor betere voorwaarden: niets erbij terwijl alles duurder wordt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.