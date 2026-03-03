Kraamhulp Madelon begon voor zichzelf, noodplan moet sector redden

Kraamverzorgster Madelon werkte bij een kraambureau, maar besloot onlangs als zzp'er verder te gaan. Ze moest soms twee gezinnen op één dag helpen. Per gezin had ze vaak maar vier uur. "In die tijd kan je geen kwaliteit leveren die je wil", zegt ze.

Daarnaast draaide ze wachtdiensten. Daarvoor krijgen kraamhulpen vaak maar 11,44 euro bruto voor een hele dag, terwijl ze binnen 45 minuten beschikbaar moeten zijn. Dat staat opgetekend in het noodplan dat vandaag is gepresenteerd in Den Haag. Het gemiddelde uurloon in de sector ligt rond de 18,50 euro bruto. Door de hoge werkdruk is de kans op fouten groter, vertelt Madelon. Dat was voor haar de reden om voor zichzelf te beginnen, zodat ze meer rust heeft en meer aandacht kan geven aan moeder en baby.

Noodplan voor de kraamzorg

Het verhaal van Madelon staat niet op zichzelf. Steeds meer kraamverzorgers stoppen vanwege lage salarissen en hoge werkdruk. Daardoor ontstaan tekorten. In 2024 kregen 500 gezinnen geen kraamzorg. Als er niets verandert, kan dat aantal volgens betrokkenen oplopen tot 37.000 gezinnen over tien jaar.

Daarom presenteren vijftien kraamverzorgers dinsdag in Den Haag samen met SP-Kamerlid Sarah Dobbe een noodplan. De initiatiefnemers pleiten voor hogere tarieven en betere salarissen, een fatsoenlijke vergoeding voor wachtdiensten, afschaffing van de eigen bijdrage van 5,40 euro per uur en het stoppen van marktwerking in de kraamzorg.