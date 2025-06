Kraamverzorgenden trekken aan de bel in Den Haag: 'De kraamzorg gaat verdwijnen'

Kraamverzorgenden voeren dinsdag actie bij de Tweede Kamer. Ans (62) uit Arnhem is al 43 jaar kraamverzorgende en maakt zich grote zorgen over de toekomst van haar beroep. Ze ziet dat de druk steeds verder toeneemt, terwijl er nauwelijks nieuwe collega’s bij komen. “Ik ben bang dat dit vak er over vijf jaar niet meer is,” zegt ze tegen Hart van Nederland.

Ans heeft het idee dat de kraamzorg niet als belangrijk gezien wordt. Kraamverzorgenden moeten continu beschikbaar zijn, maar krijgen daar doordeweeks slechts 11,48 euro 'wachtvergoeding' voor. “Dat bedrag is te laag, zeker als je bijvoorbeeld je kinderen naar de opvang moet brengen, omdat je opgeroepen kunt worden. Ook telt het niet eens als echte werkdag.”

In 2023 vertelde de gepensioneerde kraamverzorgende Ria (68) dat ze weer aan het werk is vanwege het nijpende tekort aan kraamverzorgenden:

2:13 Gepensioneerde Ria weer aan het werk in kraamzorg door nijpend tekort

Niet alleen de vergoeding is een probleem. Ans heeft een contract van tachtig uur per maand, maar moet soms twee gezinnen in één week begeleiden. Dat betekent dat ze haar uren heel precies moet verdelen. Ondertussen komen steeds meer mensen al 24 uur na een keizersnede thuis uit het ziekenhuis, omdat het daar te druk is. “Zij moeten dan wel goede zorg kunnen krijgen, maar als ik dan door moet naar het volgende gezin, lukt dat niet altijd.”

Ans hoopt dat de arbeidsvoorwaarden snel verbeteren. “Als die beter worden, komt er misschien ook weer meer nieuwe aanwas. Maar nu zijn de omstandigheden gewoon niet aantrekkelijk.” Dinsdag 17 juni overhandigen kraamverzorgenden, samen met de vakbonden FNV, CNV, NU’91, FBZ, AVV en het MZ-platform Kraamzorg, een petitie aan de Tweede Kamer aan met ruim 14.000 handtekeningen. Ook is er een manifest om de te hoge werkdruk en uitstroom aan te kaarten.