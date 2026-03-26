Kraamzorg onder druk: juist kwetsbare gezinnen krijgen minder uren

De kraamzorg staat onder druk, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zwangere vrouwen en kraamvrouwen krijgen steeds minder uren kraamzorg, terwijl de behoefte juist toeneemt. Dat brengt risico's met zich mee, vooral voor gezinnen in een kwetsbare situatie.

Het aantal uren kraamzorg dat een gezin gemiddeld krijgt, is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en Zorginstituut Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hield toezicht door bezoeken aan kraamzorgaanbieders en gesprekken met betrokken partijen.

Kwetsbare gezinnen krijgen minder zorg

Uit het onderzoek blijkt dat 21 procent van de gezinnen in een kwetsbare situatie minder dan de aanbevolen 24 uur kraamzorg krijgt. Bij niet-kwetsbare gezinnen is dat 8 procent. Juist deze groep heeft vaker te maken met factoren zoals schulden, een laag inkomen of een niet-Nederlandse herkomst.\

Volgens het RIVM is kraamzorg belangrijk voor een goede start na de geboorte. Het helpt bij het lichamelijk herstel van de moeder en biedt ondersteuning bij de verzorging van de baby.

Verschillen per regio

In alle regio's daalde het aantal uren kraamzorg. De sterkste daling is te zien in Zuid-Limburg en Zeeland, waar het gemiddelde soms met meer dan zeven uur afnam. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam ligt het aantal uren al langer lager, maar is de daling minder sterk.