Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Alarmerend advies: helft Nederlanders krijgt psychische problemen

Alarmerend advies: helft Nederlanders krijgt psychische problemen

Zorg

Vandaag, 06:42

Link gekopieerd

De mentale gezondheid van Nederlanders gaat snel achteruit, zo luidt de harde waarschuwing van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In een nieuw advies noemt de raad ons land een "hypernerveuze samenleving", waarin prestatiedruk en doorgeschoten individualisme het welzijn van jong en oud bedreigen.

Volgens de RVS worstelen steeds meer jongeren met hoge verwachtingen en prestatiedruk, terwijl werkenden in groten getale uitvallen met burn-outklachten. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de volwassenen ooit te maken heeft gehad met een psychische aandoening.

In 2023 werd de campagne #GoedGenoeg gelanceerd. De actie moest ervoor zorgen dat jongeren meer met elkaar praten over prestatiedruk. De 17-jarige Eva uit Den Haag ervaarde vroeger ook veel prestatiedruk, waardoor ze piekerde en niet kon slapen. In de onderstaande video vertelt ze erover:

Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door
2:26

Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door

De maatschappelijke rekening van die problemen is enorm. Jaarlijks lopen de kosten op tot zeker 18 miljard euro. Dat bedrag is nog exclusief schoolverzuim en uitkeringen, benadrukt de raad.

Wat moet er veranderen?

De RVS pleit voor een cultuurverandering waarbij rust en verbinding meer ruimte krijgen. Dat kan volgens de raad door scholen, werkgevers en de samenleving als geheel ruimte te laten maken voor 'lege tijd'. Zo ontstaat meer ruimte voor creativiteit, bezinning en echt contact met elkaar.

Daarvoor moeten bestaande opvattingen over succes en productiviteit opnieuw bekeken worden, stelt de raad. Alleen dan kan de druk op de mentale gezondheid worden verminderd.

ANP

Lees ook

Niet alleen je hoofd, maar ook je hart lijdt onder geldstress
Niet alleen je hoofd, maar ook je hart lijdt onder geldstress
Jongeren massaal gebukt onder prestatiedruk: meer dan de helft voelt stress
Jongeren massaal gebukt onder prestatiedruk: meer dan de helft voelt stress
Zorgwekkende trend jongeren: bijna helft worstelt met mentale gezondheid
Zorgwekkende trend jongeren: bijna helft worstelt met mentale gezondheid
Meer jongeren lopen risico op problematisch social media gebruik: 'Ik denk dat ik verslaafd ben'
Meer jongeren lopen risico op problematisch social media gebruik: 'Ik denk dat ik verslaafd ben'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.