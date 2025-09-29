Alarmerend advies: helft Nederlanders krijgt psychische problemen

De mentale gezondheid van Nederlanders gaat snel achteruit, zo luidt de harde waarschuwing van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). In een nieuw advies noemt de raad ons land een "hypernerveuze samenleving", waarin prestatiedruk en doorgeschoten individualisme het welzijn van jong en oud bedreigen.

Volgens de RVS worstelen steeds meer jongeren met hoge verwachtingen en prestatiedruk, terwijl werkenden in groten getale uitvallen met burn-outklachten. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de volwassenen ooit te maken heeft gehad met een psychische aandoening.

In 2023 werd de campagne #GoedGenoeg gelanceerd. De actie moest ervoor zorgen dat jongeren meer met elkaar praten over prestatiedruk. De 17-jarige Eva uit Den Haag ervaarde vroeger ook veel prestatiedruk, waardoor ze piekerde en niet kon slapen. In de onderstaande video vertelt ze erover:

2:26 Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door

De maatschappelijke rekening van die problemen is enorm. Jaarlijks lopen de kosten op tot zeker 18 miljard euro. Dat bedrag is nog exclusief schoolverzuim en uitkeringen, benadrukt de raad.

Wat moet er veranderen?

De RVS pleit voor een cultuurverandering waarbij rust en verbinding meer ruimte krijgen. Dat kan volgens de raad door scholen, werkgevers en de samenleving als geheel ruimte te laten maken voor 'lege tijd'. Zo ontstaat meer ruimte voor creativiteit, bezinning en echt contact met elkaar.

Daarvoor moeten bestaande opvattingen over succes en productiviteit opnieuw bekeken worden, stelt de raad. Alleen dan kan de druk op de mentale gezondheid worden verminderd.

ANP