Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jongeren massaal gebukt onder prestatiedruk: meer dan de helft voelt stress

Jongeren massaal gebukt onder prestatiedruk: meer dan de helft voelt stress

Zorg

Vandaag, 06:14

Link gekopieerd

Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, en dat tast hun gezondheid aan. Dat meldt jongerenrechtenorganisatie KidsRights na onderzoek onder ruim 3.000 jongeren tussen de 12 en 29 jaar. Voorzitter Marc Dullaert zegt: "Presteren is prima. Maar prestatiedruk mag er niet toe leiden dat jongeren hieronder gebukt gaan en zelfs uitvallen. Dat is wel wat we zien gebeuren, en dat is ernstig."

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent geregeld of vaak prestatiedruk voelt. Bijna de helft zegt er onzeker van te worden, gestrest of gefrustreerd als iets niet lukt. Veel jongeren geven aan dat ze moe zijn en bang dat ze niet goed genoeg presteren.

In 2023 werd de campagne #GoedGenoeg gelanceerd. De actie moest ervoor zorgen dat jongeren meer met elkaar praten over prestatiedruk. De 17-jarige Eva uit Den Haag ervaarde vroeger ook veel prestatiedruk, waardoor ze piekerde en niet kon slapen. In de onderstaande video vertelt ze erover:

Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door
2:26

Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door

Twijfelen en fouten maken is normaal

KidsRights wil daarom met scholen, ouders en politici in gesprek over de druk die jongeren voelen. "De boodschap is: je leven is niet pas geslaagd als alles perfect gaat, met hoge cijfers, een druk sociaal leven, een succesvolle carrière en een relatie", stelt de organisatie. Volgens KidsRights is het belangrijk dat jongeren leren dat twijfelen en fouten maken geen mislukking zijn, maar onderdeel van ontwikkeling.

Opvallend is dat twee derde van de jongeren aangeeft zelf invloed te hebben op de hoeveelheid prestatiedruk. Driekwart zegt zelfs dat ze de meeste druk zichzelf opleggen. Toch spelen ook ouders en docenten een rol bij de hoge verwachtingen die jongeren ervaren.

Hart van Nederland / ANP

Lees ook

Criminelen jagen online op kwetsbare jongeren, Europol komt in actie
Criminelen jagen online op kwetsbare jongeren, Europol komt in actie
Zorgwekkende trend jongeren: bijna helft worstelt met mentale gezondheid
Zorgwekkende trend jongeren: bijna helft worstelt met mentale gezondheid
Meer jongeren lopen risico op problematisch social media gebruik: 'Ik denk dat ik verslaafd ben'
Meer jongeren lopen risico op problematisch social media gebruik: 'Ik denk dat ik verslaafd ben'
Prestatiedruk onder jongeren enorm: Eva kan niet meer slapen
Prestatiedruk onder jongeren enorm: Eva kan niet meer slapen
Psychische ongezondheid eerder bij meisjes
Psychische ongezondheid eerder bij meisjes

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.