Jongeren massaal gebukt onder prestatiedruk: meer dan de helft voelt stress

Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, en dat tast hun gezondheid aan. Dat meldt jongerenrechtenorganisatie KidsRights na onderzoek onder ruim 3.000 jongeren tussen de 12 en 29 jaar. Voorzitter Marc Dullaert zegt: "Presteren is prima. Maar prestatiedruk mag er niet toe leiden dat jongeren hieronder gebukt gaan en zelfs uitvallen. Dat is wel wat we zien gebeuren, en dat is ernstig."

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent geregeld of vaak prestatiedruk voelt. Bijna de helft zegt er onzeker van te worden, gestrest of gefrustreerd als iets niet lukt. Veel jongeren geven aan dat ze moe zijn en bang dat ze niet goed genoeg presteren.

In 2023 werd de campagne #GoedGenoeg gelanceerd. De actie moest ervoor zorgen dat jongeren meer met elkaar praten over prestatiedruk. De 17-jarige Eva uit Den Haag ervaarde vroeger ook veel prestatiedruk, waardoor ze piekerde en niet kon slapen. In de onderstaande video vertelt ze erover:

2:26 Prestatiedruk onder jongeren enorm hoog, Eva slaapt er niet meer door

Twijfelen en fouten maken is normaal

KidsRights wil daarom met scholen, ouders en politici in gesprek over de druk die jongeren voelen. "De boodschap is: je leven is niet pas geslaagd als alles perfect gaat, met hoge cijfers, een druk sociaal leven, een succesvolle carrière en een relatie", stelt de organisatie. Volgens KidsRights is het belangrijk dat jongeren leren dat twijfelen en fouten maken geen mislukking zijn, maar onderdeel van ontwikkeling.

Opvallend is dat twee derde van de jongeren aangeeft zelf invloed te hebben op de hoeveelheid prestatiedruk. Driekwart zegt zelfs dat ze de meeste druk zichzelf opleggen. Toch spelen ook ouders en docenten een rol bij de hoge verwachtingen die jongeren ervaren.

Hart van Nederland / ANP