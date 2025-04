Criminelen jagen online op kwetsbare jongeren, Europol komt in actie

De Europese politiedienst Europol gaat een grote actie op touw zetten om het online ronselen van jongeren door criminele organisaties tegen te gaan. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Jongeren zouden online benaderd worden voor criminele klussen als moorden, overvallen en aanslagen.

Volgens Europol is er een toenemende vraag vanuit de onderwereld naar jongeren om geweldstaken uit te voeren. Volgens de politiedienst is er genoeg aanbod van jongeren die kwetsbaar zijn en worden voorbereid of gedwongen om criminele activiteiten uit te voeren. De werving daarvan is vaak heel persoonlijk.

De Nederlandse Europol-recherchechef Andy Kraag laat aan de krant weten dat de situatie "zeer zorgelijk" is. Criminele organisaties maken namelijk steeds vaker gebruik van online platforms om kinderen of jongeren als zogenaamd "kanonnenvoer" in te zetten.

'Snel geld en mooie praatjes'

"De jongeren worden overgehaald met snel geld en mooie praatjes of onder druk gezet", aldus Kraag. "Hun opdrachtgevers, die nog te vaak buiten schot blijven, speculeren op milde aanpak van jonge daders door de politie." Kraag streeft naar een situatie "dat net als bij de aanpak van terrorisme, teksten met een radicaliserende context worden verwijderd". "Het moet mogelijk zijn dat het werven voor criminele klussen via die platforms wordt gedwarsboomd."