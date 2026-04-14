'Mensen minder kwetsbaar voor vogelgriep dan gedacht'

De gevreesde vogelgriep H5N1 lijkt mogelijk minder gevaarlijk dan jarenlang werd gedacht. Mensen die eerder de gewone griep hebben gehad of een griepprik kregen, blijken al een zekere bescherming te hebben. Dat schrijft de Volkskrant op basis van nieuw onderzoek.

"Op basis hiervan zou je verwachten dat ze wel geïnfecteerd kunnen raken en het virus kunnen doorgeven aan andere mensen, maar niet per se heel ziek worden", aldus onderzoeker en viroloog Rory de Vries (Erasmus MC).

Onderzoekers vonden in bloed van 107 ziekenhuismedewerkers antistoffen die ook reageren op vogelgriep. Die komen waarschijnlijk door eerdere blootstelling aan gewone griep. Ook werden afweercellen gevonden die snel in actie komen tegen het virus.

Toch is er een kanttekening. De belangrijkste antistoffen die besmetting volledig kunnen tegenhouden, ontbreken nog.

Doden

Wereldwijd zijn zo'n duizend mensen besmet geraakt met H5N1, vaak na contact met vogels. Een groot deel daarvan overleed, al denken onderzoekers dat veel milde gevallen onopgemerkt blijven.