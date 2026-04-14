Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Mensen minder kwetsbaar voor vogelgriep dan gedacht'

Zorg

Vandaag, 07:50 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De gevreesde vogelgriep H5N1 lijkt mogelijk minder gevaarlijk dan jarenlang werd gedacht. Mensen die eerder de gewone griep hebben gehad of een griepprik kregen, blijken al een zekere bescherming te hebben. Dat schrijft de Volkskrant op basis van nieuw onderzoek.

"Op basis hiervan zou je verwachten dat ze wel geïnfecteerd kunnen raken en het virus kunnen doorgeven aan andere mensen, maar niet per se heel ziek worden", aldus onderzoeker en viroloog Rory de Vries (Erasmus MC).

Onderzoekers vonden in bloed van 107 ziekenhuismedewerkers antistoffen die ook reageren op vogelgriep. Die komen waarschijnlijk door eerdere blootstelling aan gewone griep. Ook werden afweercellen gevonden die snel in actie komen tegen het virus.

Toch is er een kanttekening. De belangrijkste antistoffen die besmetting volledig kunnen tegenhouden, ontbreken nog.

Doden

Wereldwijd zijn zo'n duizend mensen besmet geraakt met H5N1, vaak na contact met vogels. Een groot deel daarvan overleed, al denken onderzoekers dat veel milde gevallen onopgemerkt blijven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.