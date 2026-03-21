Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vogelgriep vastgesteld in Geesbrug: 24.000 kippen afgemaakt

Dieren

Vandaag, 19:53

Link gekopieerd

Op een legkippenbedrijf in Geesbrug is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de NVWA de 24.000 kippen op het bedrijf afgemaakt, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

In de directe omgeving van het bedrijf in de Drentse plaats liggen geen andere pluimveeboerderijen. Wat verder weg, binnen de 10-kilometerzone rond de besmette locatie, liggen 27 andere pluimveebedrijven. Daar geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en strooisel.

Ophokplicht

Sinds half oktober geldt een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels. Sindsdien is vogelgriep op tientallen bedrijven vastgesteld en zijn meer dan 2 miljoen kippen gedood. Zaterdagochtend werd nog vogelgriep gemeld op een pluimveeboerderij met 14.000 kuikens in Oudemolen, in Brabant.

Door ANP

Lees ook

Alle kuifibissen Wildlands Emmen overleden, vogelverblijf blijft dicht
Alle kuifibissen Wildlands Emmen overleden, vogelverblijf blijft dicht
Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Putten, 23.000 leghennen geruimd
Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Putten, 23.000 leghennen geruimd
Mogelijk vogelgriep bij vogels in Wildlands in Emmen, deel dierenpark dicht
Mogelijk vogelgriep bij vogels in Wildlands in Emmen, deel dierenpark dicht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.