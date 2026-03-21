Vogelgriep vastgesteld in Geesbrug: 24.000 kippen afgemaakt

Op een legkippenbedrijf in Geesbrug is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de NVWA de 24.000 kippen op het bedrijf afgemaakt, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

In de directe omgeving van het bedrijf in de Drentse plaats liggen geen andere pluimveeboerderijen. Wat verder weg, binnen de 10-kilometerzone rond de besmette locatie, liggen 27 andere pluimveebedrijven. Daar geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en strooisel.

Ophokplicht

Sinds half oktober geldt een landelijke ophokplicht voor kippen en andere vogels. Sindsdien is vogelgriep op tientallen bedrijven vastgesteld en zijn meer dan 2 miljoen kippen gedood. Zaterdagochtend werd nog vogelgriep gemeld op een pluimveeboerderij met 14.000 kuikens in Oudemolen, in Brabant.