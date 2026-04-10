Feest in duivenland: na vogelgrieplockdown nu eindelijk weer uitvliegen

Blijdschap alom in de duivensportwereld. De gevederde vrienden mogen vrijdagavond vanaf 18.00 uur weer uitvliegen, iets wat sinds oktober vorig jaar niet meer mocht vanwege de vogelgriep. Dat het nu weer kan, laten Jannes Mulder en zijn vrienden van postduivenvereniging De Doorzetters zich geen twee keer zeggen. Ze gaan direct aan de bak om de dieren in te laden in de vrachtwagen, zodat ze morgen weer een wedstrijd kunnen houden.

Jannes, de voorzitter van naar eigen zeggen de grootste duivensportvereniging in Noord-Nederland, is dolblij dat hij en zijn duiven weer aan de slag kunnen. Samen met dertig andere duivensportliefhebbers is hij te vinden in het clubgebouw in het Overijsselse Steenwijkerwold, waar ze druk bezig zijn.

