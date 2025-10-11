Steeds meer meldingen van bijwerkingen na gebruik van dit slaapmiddel

Het aantal meldingen van bijwerkingen na het gebruik van het slaapmiddel DroomSap loopt op. Volgens bijwerkingencentrum Lareb zijn er inmiddels negentien meldingen binnengekomen.

Ook bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) hebben tientallen mensen zich gemeld na het gebruik van het middel, dat bedoeld is om beter te kunnen slapen.

Bijwerkingen

Mensen kunnen DroomSap nemen wanneer ze moeite hebben om in slaap te vallen. In het middel zit de chemische stof doxylamine. Die kan onder meer leiden tot epileptische aanvallen, concentratieproblemen, nachtmerries en een verhoogde druk op de oogbol.

Het Lareb kreeg ook meldingen over andere mogelijke bijwerkingen van het middel, zoals "hartkloppingen, hallucinaties, onrustige benen (restless legs), onverklaarbare intense jeuk over het hele lichaam, duizeligheid, diarree, erectiestoornis, tintelingen, veranderde stemming en dubbelzien". De jongste melder was 15 jaar, de oudste 79. De meeste problemen gingen over toen de mensen stopten met het gebruik van DroomSap, aldus het Lareb.

'Gebruik het niet'

De ruim dertig klachten bij het NVIC gingen onder meer over "bewustzijnsdaling, flauwvallen, hartkloppingen, angst, pijn op de borst en diarree". Vier mensen waren jonger dan 10 jaar, drie anderen waren tieners. Een politieagent en een huisartsassistente namen contact op om advies te vragen. Ze zeiden dat collega's bij een nachtdienst DroomSap gebruikten. Het NVIC raadde aan om het middel niet meer te gebruiken.

DroomSap telt niet als een geneesmiddel. Daarvoor is de hoeveelheid doxylamine net te laag. Als de dosis iets hoger was geweest, hadden mensen het middel alleen kunnen krijgen na een voorschrift van een arts. Nu geldt het als een levensmiddel, en daarom heeft het Lareb de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op de hoogte gebracht.