Doorbraak: eerste hormoonvrije anticonceptiepil voor mannen getest

Voor het eerst is er een anticonceptiepil voor mannen getest die geen hormonen bevat. De pil, voorlopig YCT-529 genoemd, is volgens Amerikaanse onderzoekers veilig bevonden in een kleine studie met zestien mannen. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van nieuw gepubliceerde onderzoeksresultaten.

De mannen die deelnamen hadden eerder een vasectomie ondergaan, als extra voorzorg. De onderzoekers zagen geen nadelige bijwerkingen. Daarmee lijkt deze pil een veilige manier om tijdelijk de zaadproductie te onderdrukken, zonder invloed op het testosteron, zoals bij eerdere hormoonpillen vaak het geval was.

De testgroep bestond uit mannen tussen de 32 en 59 jaar oud. Zij moesten de pil dagelijks innemen, omdat mannen dagelijks nieuwe zaadcellen aanmaken. In eerder muizenonderzoek bleek de pil voor 99 procent effectief en volledig omkeerbaar: de vruchtbaarheid keerde terug binnen vier tot zes weken na het stoppen met de pil.

'Cruciale mijlpaal'

Volgens Nadja Mannowetz van het bedrijf YourChoice Therapeutics, dat de pil ontwikkelde, is dit wereldwijd het eerste klinische onderzoek naar een hormoonvrije anticonceptiepil voor mannen. Endocrinoloog Stephanie Page werkt al meer dan twintig jaar aan anticonceptiemiddelen voor mannen en noemt het een 'cruciale mijlpaal'. Wel waarschuwt ze dat het om een klein onderzoek gaat. "Ik denk dat het overdreven zou zijn om te zeggen dat ze al veel weten over bijwerkingen."