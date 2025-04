Tientallen vrouwen toch zwanger ondanks gebruik koperspiraal

Tientallen vrouwen zijn zwanger geraakt terwijl ze een koperspiraaltje gebruikten als anticonceptie. In totaal kwamen er afgelopen maand 88 meldingen binnen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI), zo meldt het RIVM. Maar liefst 47 van die vrouwen bleken ondanks het voorbehoedsmiddel toch zwanger te zijn geraakt.

Drie op de tien vrouwen zijn bang voor pijn bij het plaatsen van een spiraal en hebben daarom deze vorm van anticonceptie de afgelopen vijf jaar vermeden. In de bovenstaande video vertellen vrouwen hun ervaringen met pijn bij het plaatsen van een spiraal.

De meldingen kwamen los na een uitzending van het AVROTROS-programma Radar, dat onthulde dat het probleem mogelijk groter is dan gedacht. Volgens het programma zouden inmiddels meer dan honderd vrouwen onbedoeld zwanger zijn geworden, ondanks het gebruik van het spiraaltje.

Ballerine-spiraal

In die uitzending ging het vooral om de zogenoemde Ballerine-spiraaltje. Dat specifieke implantaat kwam in 13 van de 47 zwangerschappen voor die recent werden gemeld, aldus het RIVM. Het Ballerine-spiraaltje is inmiddels niet meer beschikbaar in Nederland, maar het is onduidelijk hoeveel vrouwen het nog gebruiken.

Een complicerende factor is dat zwangerschap als een ‘verwachte bijwerking’ in de bijsluiter van het Ballerine-spiraaltje staat. Daardoor hoeft de fabrikant het niet te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook vrouwen zijn niet verplicht melding te doen bij MEBI, waardoor de omvang mogelijk wordt onderschat.

Vastzitten in baarmoeder

Radar besteedt maandagavond opnieuw aandacht aan het onderwerp. In de uitzending vertellen vrouwen dat de Ballerine-spiraal in sommige gevallen vastgroeide in hun baarmoeder. Pogingen om het implantaat te verwijderen zouden zelfs geleid hebben tot breuken.

Het is nog onduidelijk hoe groot de groep gedupeerden precies is, maar de meldingen stapelen zich op. Het RIVM roept vrouwen op zich te melden bij het MEBI als ze bijwerkingen of complicaties

ANP