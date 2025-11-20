Terug

Meerderheid kinderen met huiselijk geweld krijgt geen hulp

Zorg

Vandaag, 08:56

Een meerderheid van de kinderen die opgroeien met geweld thuis, krijgt geen enkele vorm van hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kinderombudsman onder ruim 7000 kinderen tussen de 8 en 18 jaar.

Maar liefst 82,5 procent van de kinderen die te maken hebben met ruzie of geweld in huis, geeft aan geen jeugdhulp of ondersteuning vanuit de jeugd-ggz te krijgen. Dat meldt de Kinderombudsman. In het rapport staat dat deze kinderen mogelijk (nog) niet, of juist niet meer, in beeld zijn bij hulpinstanties. Ook kan het zijn dat er wel hulp wordt geboden, maar dat kinderen zelf niet weten dat dit onder jeugdhulp valt.

Van de 7059 ondervraagde kinderen zeiden er 565 dat er thuis sprake is van geweld. Het gaat dan om fysiek of psychisch geweld tegen het kind zelf, of tussen ouders, broers of zussen. Van deze groep geeft 72,2 procent hun leven een onvoldoende. De meest kwetsbare kinderen geven aan dat ze weinig steun ervaren vanuit hun omgeving, zo staat in het rapport.

Door ANP

