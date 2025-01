Morgen en overmorgen staking bij apotheken, zo kom je toch aan medicijnen

De stakingen van apothekers zorgen bij veel mensen voor onrust, zeker als ze afhankelijk zijn van medicatie. Wat moet je doen als je medicijnen nodig hebt terwijl je apotheek staakt?

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

Tijdens de staking blijven apotheken verantwoordelijk voor spoedmedicatie. Jos Lüers, bestuurslid bij de KNMP, legt uit: "Elke apotheek moet zorgen voor een spoedvoorziening. Dat kan door de apotheek zelf of door samenwerking met andere apotheken."

Spoedmedicatie gaat vooral om medicijnen waarmee je direct moet beginnen, bijvoorbeeld op advies van de huisarts. Twijfel je of jouw medicatie spoedeisend is? Neem dan contact op met je huisarts of apotheek.

Probleem groeit naarmate stakingen duren

Hoewel spoedmedicatie gegarandeerd is, kunnen langere stakingen problemen opleveren. Lüers benadrukt: "Hoe langer de staking duurt, hoe groter de knelpunten worden. Apotheken hebben hersteltijd nodig, en als er meerdere dagen per week wordt gestaakt, kan dit leiden tot overbelasting van apothekers."

Heb je medicijnen nodig tijdens een staking? Dit kun je doen:

Controleer de spoedregeling van je apotheek: veel apotheken hebben hierover informatie op hun website.

Bel je huisarts: zij kunnen beoordelen of jouw medicatie direct nodig is.

Plan vooruit: als je weet dat je medicatie bijna op is, probeer dit tijdig te regelen.

Volgens Lüers is het belangrijk dat patiënten niet in paniek raken: "Overleg met je apotheek of huisarts om duidelijkheid te krijgen. Samen kom je tot een oplossing."