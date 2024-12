Bonden: in januari meerdaagse landelijke staking bij apotheken

Vakbonden FNV en CNV organiseren in januari nieuwe meerdaagse landelijke stakingen van apotheekmedewerkers. Ze kunnen hierover verder nog geen details geven. "Ons doel is de druk er maximaal op te houden bij de werkgevers en de zorgverzekeraars", zegt een woordvoerder van FNV. CNV trekt hierin samen op met de FNV, aldus een zegsman.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

Staking kon niet doorgaan

Vorige week besliste de voorzieningenrechter in Utrecht in een kort geding dat een aangekondigde staking deze week niet mocht doorgaan. De actiedagen vielen samen met de kerstdagen en twee weekenden, waardoor er volgens werkgevers in de apotheekbranche negen dagen geen of zeer beperkt medicatie beschikbaar zou zijn. De rechter kon zich vinden in de bezwaren van werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) die de staking een te groot risico vonden voor de volksgezondheid.

De vakbonden willen meer loon voor de apotheekmedewerkers en minder werkdruk. Wanneer de nieuwe stakingen zijn, wordt volgens de FNV-woordvoerder naar verwachting duidelijk in de loop van volgende week. "We zijn nu druk aan het organiseren, maar hebben natuurlijk ook te maken met de feestdagen." FNV liet in een reactie op het vonnis al weten dat het actievoeren doorgaat "tot er een rechtvaardig en acceptabel resultaat ligt". Ook CNV gaat door "tot ons doel eindelijk is bereikt: een goede cao voor al die duizenden apotheekmedewerkers".

Of de bonden in hoger beroep gaan tegen het vonnis is nog niet bekend.

