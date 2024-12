Apotheken in hele land week lang dicht om staking

Apotheken in heel Nederland gaan een week lang op slot. Door een staking van medewerkers blijven de deuren op maandag 23, dinsdag 24 en vrijdag 27 december potdicht. En omdat de kerstdagen daar nog tussen zitten, zullen patiënten zeker een week op nieuwe pillen of zalfjes moeten wachten.

Het is de tweede landelijke staking bij apotheken, na die van 12 november. Toen kwamen ook ongeveer 10.000 medewerkers samen op het Malieveld in Den Haag en waren vrijwel alle openbare apotheken in ons land gesloten. Het was de eerste landelijke apotheekstaking in de geschiedenis van Nederland.

Apothekersassistenten klagen al jaren over hoge werkdruk en een overdaad aan regels. Bekijk hun verhaal in de bovenstaande video.

'Het is menens'

De nieuwe staking komt voort uit een samenwerking tussen FNV en CNV. "Ondanks maanden met massale acties en onderhandelingen ligt er namelijk nog altijd geen akkoord over betere lonen en werkomstandigheden in de apotheken", stellen de vakbonden. ‘De apotheekmedewerkers zijn vastberaden om werkgevers en zorgverzekeraars te laten zien dat het echt menens is.’

De vakbonden stellen dat de rek er bij de assistenten uit en het geduld op is. "De medewerkers verdienen structurele verbetering in de cao, en snel ook. Het geld blijft liggen bij werkgevers of verzekeraars en die moeten gewoon over de brug komen."

Spoedzorg

Dat patiënten nu goed moeten gaan plannen om de medicijnvoorraad op peil te houden, noemen de vakbonden vervelend. "Maar de verzekeraars en werkgevers hebben het zover laten komen. Dit is bittere noodzaak. Het loon in de openbare apotheken blijft al jaren achter. De werkdruk is torenhoog, het aantal openstaande vacatures groeit snel. Als het zo doorgaat loopt een onmisbare schakel in de zorgketen helemaal vast.’

De spoedzorg blijft tijdens de staking gegarandeerd. Wie in noodgevallen medicijnen nodig heeft, kan daar dus gewoon nog aan komen. Wel is het mogelijk dat men dan naar een andere apotheek moet.