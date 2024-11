Apothekers staken komende dagen in Brabant en Limburg

Als je de komende dagen naar de apotheek moet in Noord-Brabant en Limburg, kan dat lastig worden. Honderden medewerkers van 438 apotheken in deze twee provincies gaan van vrijdag tot en met maandag staken en leggen hun werk neer. Dit voor betere werkomstandigheden in apotheken en loonsverhoging. Dat meldt vakbond FNV.

In september begonnen de apotheekmedewerkers met regionale stakingen. Op 12 november was de eerste landelijke staking van apotheekmedewerkers in Nederland ooit. Tienduizend apothekers verzamelden op het Malieveld in Den Haag. Werkgevers gaven de actievoerders zalvende woorden, maar toch is er nog niks veranderd. Dat betekent dat de apotheken een maand vol actie voeren tegemoet gaan, schrijven de vakbonden.

Loonsverhoging

De werkgevers kwamen met een bod voor loonsverhoging van 2 procent en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. Vakbonden FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 6 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 juli dit jaar. Daarnaast eisen ze een minimumuurloon van 16 euro en moeten alle voorbereidende uren ook uitbetaald worden. Zoals een kwartier voorafgaand aan het openen van de apotheek. De werkgevers zeggen dat ze de salarissen wel meer zouden willen verhogen, maar dat ze daar geen geld voor hebben.

Noodzaak

FNV-bestuurder Smeets laat weten in de verklaring, dat de noodzaak nog niet gevoeld wordt. En dat terwijl medewerkers die wel voelen. Ze krijgen volgens hem niet genoeg betaald en zeker niet in vergelijking met de werkdruk aan de balie. Om die noodzaak te laten voelen gaan de medewerkers nu vier dagen staken in plaats van een. CMV-bestuurder Spieseke bevestigt dit gevoel: "Apothekersassistenten zijn een onmisbare schakel in de zorg. Het aantal openstaande vacatures in de apotheken groeit, de werkdruk stijgt, totale leegloop dreigt."

Dienstapotheken

Volgens brancheorganisatie KNMP kan de staking vrijwel alle apotheken in de twee provincies treffen. Apotheken waar mensen met spoed medicijnen kunnen halen, de zogenoemde dienstapotheken, blijven wel open. Dat zijn apotheken die buiten kantooruren open zijn. De koepel zegt zelf geen partij in de onderhandelingen te zijn en begrip te hebben voor zowel werkgevers als werknemers.

