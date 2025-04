Masturbatie-onderzoek onthult pikante verschillen tussen provincies

Bijna twee derde van de Nederlanders, zo'n 60 procent, masturbeert wekelijks of vaker. Dat blijkt uit de derde editie van de Nationale Seks Enquête. Toch zijn er grote verschillen in het land, want waar de ene gemeente geen genoeg kan krijgen van soloseks, houdt de andere gemeente de kraan wat vaker dicht.

Het onderzoek is uitgevoerd door DVJ Insights in opdracht van EasyToys, waar 2594 Nederlanders hun ervaringen over zelfbevrediging deelden.

Kan flirten eigenlijk nog wel in 2025? Je ziet het in bovenstaande video.

Utrecht is de grote winnaar, want in die provincie geeft 19 procent van de inwoners aan één keer per dag, of vaker, aan soloseks te doen. Toch zitten er twee provincies Utrecht op de hielen: met 18 procent komen Flevoland en Noord-Holland namelijk dicht in de buurt, gevolgd door Zuid-Holland en Groningen met 17 procent.

De mensen in Friesland hebben wat minder de behoefte om zichzelf te bevredigen, blijkt uit het onderzoek. Daar is namelijk slechts 7 procent dagelijks actief. Noord-Brabant staat op de een-na-laatste plek met 11 procent.

Daarnaast zit er ook veel verschil in de tijd die wordt genomen voor soloseks. Limburgers nemen er met bijna 17 minuten de meeste tijd voor, terwijl Gelderlanders na iets meer dan 12 minuten hun hoogtepunt al hebben bereikt. Het gemiddelde ligt rond de 14,5 minuut.

'Onderwerp verdient aandacht'

Uit het onderzoek blijkt dat voor de meeste Nederlanders (43 procent) masturbatie een fijne manier is om te ontspannen, vooral voor vrouwen. Ruim een derde van de mannen geeft aan dat het ook een vervanging is voor seks met een partner. Bij de oudste groep van 50- tot 65-jarigen (38 procent) is die reden nog vaker van toepassing.

Door mei uit te roepen tot "masturbatiemaand" wil EasyToys het taboe op soloseks verder doorbreken. Dit jaar deden 2594 Nederlanders mee aan het onafhankelijke onderzoek. Daarin worden uiteenlopende aspecten van het seksleven onderzocht, zoals tevredenheid en libido, maar ook seksuele gewoonten en taboes. "Dit onderwerp verdient aandacht", aldus Dave van den Bos, Head of EasyToys Benelux. "We doen het (bijna) allemaal, dus waarom zouden we er niet gewoon over praten?"