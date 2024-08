Tieners gebruiken steeds minder een condoom, WHO maakt zich grote zorgen

Het condoomgebruik onder tieners in Europa is significant afgenomen, met onbeschermde seks op een "zorgelijk hoog" niveau. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

"Jongeren lopen op deze manier een aanzienlijk risico op seksueel overdraagbare ziekten en ongeplande zwangerschappen", aldus de WHO in een verklaring.

De WHO deed onderzoek onder meer dan 242.000 15-jarigen in 42 landen. Het aantal jongens dat een condoom gebruikte daalde van 70 procent in 2014 naar 61 procent in 2022. Bij de meisjes daalde het condoomgebruik van 63 naar 57 procent. Een derde van de jongeren zei ook geen andere voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

Jongeren uit arme gezinnen zijn meer geneigd om geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken dan jongeren uit rijkere families.

Seksuele voorlichting

De WHO verwijt landen dat ze seksuele voorlichting aan jongeren verwaarlozen. In gevallen waar het wel gebeurt, krijgt deze voorlichting kritiek omdat het seks tussen jongeren zou stimuleren. Maar volgens Hans Kluge, directeur van WHO Europa, bevordert goede voorlichting "een optimale gezondheid met verantwoordelijk gedrag en keuzes".

Volgens de WHO leidt vrijen zonder condoom niet alleen tot geslachtsziekten en ongewenste zwangerschappen, het leidt ook tot hogere kosten in de gezondheidszorg, uitval in het onderwijs en een verslechterd carrièreperspectief.

ANP