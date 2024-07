Gratis condooms voor inwoners van Diemen, gemeenteraad stemt voor

Inwoners van Diemen kunnen vanaf 2025 gratis condooms ontvangen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Diemen heeft hiermee ingestemd. Het is de bedoeling dat de condooms in 2025 en 2026 worden uitgedeeld op plekken waar nu ook al gratis menstruatieproducten te krijgen zijn, met uitzondering van basisscholen.

De partijen hadden de motie 'Doe het goed, doe het veilig!' ingediend, omdat ze onder andere vinden dat er actie nodig is om seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) zo veel mogelijk te voorkomen en "om seksuele gezondheid te bevorderen".

Slechts twee raadsleden van een lokale partij stemden tegen de motie van de partijen D66, GroenLinks, PvdA en Ons Diemen.

Toename soa's onder jongeren

De p artijen verwezen in de motie naar onderzoek van het RIVM uit juni 2023, waaruit blijkt dat het aantal soa's onder jongeren toeneemt. De partijen vinden dat "voorkomen beter is dan genezen en voorkomen begint met bewustwording en beschikbaarheid van condooms".

De gratis condooms moeten samen gaan met "informatievoorziening" over soa's en veilige seks, in de vorm van bijvoorbeeld een flyer of QR-code. Ook vroegen de partijen de gemeente in de motie om uit te zoeken hoe zij horeca, bejaardentehuizen, stichtingen en verenigingen kan stimuleren om een condoomautomaat te plaatsen.

Hart van Nederland/ANP