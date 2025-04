Rechter: boek met leugens over Lentekriebels mag niet meer worden verspreid

De conservatieve stichting Civitas Christiana handelt onrechtmatig door kenniscentrum Rutgers in verband te brengen met pedofilie en het centrum te beschuldigen van het "seksualiseren van kinderen". Tot dat oordeel komt de rechtbank in Utrecht in een rechtszaak die Rutgers had aangespannen.

De stichting moet per direct stoppen met het verspreiden van het Zwartboek Lentekriebels, waarin de onrechtmatige aantijgingen werden gedaan. Ook moet de organisatie een rectificatie plaatsen en mag ze in het vervolg zulke uitlatingen niet meer doen. Ook andere onrechtmatige berichten en publicaties moeten worden verwijderd en gerectificeerd.

'Pedofiele agenda'

Tijdens de Week van de Lentekriebels leren kinderen op veel basisscholen over relaties, grenzen en seksualiteit. Civitas Christiana vindt dat in het lesmateriaal van Rutgers te open over seks wordt gesproken. Dat mag de organisatie verkondigen, benadrukt de rechter, maar de vrijheid van meningsuiting en godsdienst kent grenzen en die heeft de stichting overschreden door te beweren dat er een "pedofiele agenda" achter de themaweek zit.

"Civitas heeft niets aangevoerd dat die ernstige beschuldiging onderbouwt", oordeelt de rechter. Die constateert verder dat Civitas passages uit het lesmateriaal van Rutgers verdraait en die ten onrechte in een context plaatst van "aanzetten tot seksuele handelingen".

ANP/Hart van Nederland