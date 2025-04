Lentekriebels-week krijgt veel steun, maar vanaf welke leeftijd moet je ermee beginnen?

De jaarlijkse Week van de Lentekriebels, waarin basisschoolkinderen les krijgen over relaties en seksualiteit, kan rekenen op brede steun onder Nederlanders. Toch laat een representatieve peiling onder het Hart van Nederland-panel zien dat de meningen sterk uiteenlopen over de leeftijd waarop deze voorlichting zou moeten beginnen.

De themaweek is deze keer voor het twintigste jaar op rij, en een ruime meerderheid (66 procent) van de ondervraagden staat er positief tegenover. Vooral stemmers van D66 (91 procent positief) en GroenLinks-PvdA (90 procent positief) zijn uitgesproken voorstander. Tegelijkertijd is 30 procent negatief, met name kiezers van Forum voor Democratie (95 procent negatief) en SGP (65 procent negatief).

Leeftijd seksuele voorlichting

Grote verdeeldheid is er echter over de vraag vanaf welke leeftijd kinderen op hun leeftijd aangepaste voorlichting moeten krijgen over weerbaarheid of hoe baby's worden gemaakt. De meeste panelleden (41 procent) vinden groep 6 tot en met 8 het meest geschikt. 19 procent gaat voor de onderbouw van de middelbare school, 18 procent kiest voor groep 3 tot en met 5, en 14 procent wil al in de kleuterleeftijd (4-6 jaar) beginnen. Een kleine groep (1 procent) vindt dat voorlichting pas na het zestiende jaar hoort te beginnen, en 5 procent vindt het überhaupt niet thuishoren op school.

De themaweek ligt sinds enkele jaren onder vuur, onder meer dat het ongewenst is om kinderen op te jonge leeftijd met deze thema's in aanraking te laten komen, maar ook door verspreiding van nepnieuws over deze voorlichting. Zo werd op sociale media ten onrechte gesuggereerd dat de lessen pedofilie zouden normaliseren. Volgens de ontwikkelaars van de lessen is deelname aan de Week van de Lentekriebels niet verplicht en wordt de inhoud zorgvuldig aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

