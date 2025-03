Lammers en uitgever slepen conservatieve stichting voor rechter vanwege laster

Uitgeverij Singel en schrijver Pim Lammers eisen dat de conservatieve stichting Civitas Christiana per direct stopt met het verspreiden van volgens hen "leugens, onwaarheden en haat". De stichting wordt gesommeerd alle beschuldigingen aan het adres van Lammers te verwijderen, meldt de uitgever aan het ANP. De rel draait om een boek van Civitas dat vlak voor de Week van de Lentekriebels is verschenen.

In dat boek (Zwartboek Lentekriebels, hoe Rutgers schoolkinderen seksualiseert) wordt onder meer gesteld dat kenniscentrum Rutgers kinderen zou "seksualiseren met belastinggeld", en schrijver Pim Lammers wordt aangevallen op zijn eerdere werk. De stichting noemt hem onder andere een "pedofilie-schrijver" en beschuldigt hem ervan "homoseksuele handelingen te normaliseren".

Hart van Nederland vroeg aan Nederlanders wat zij van seksuele voorlichting op de bassischolen vinden en vanaf welke groep dit gegeven moet worden, zoals je ziet in bovenstaande video.

"Ik ga graag met mensen in gesprek over literatuur en diversiteit, maar de bewuste verspreiding van leugens en haat maken een dialoog onmogelijk", zegt Lammers over de juridische stap. Zijn uitgever, Paulien Loerts van Singel Uitgeverijen, noemt de aantijgingen "gevaarlijke desinformatie" en stelt: "Dit is laster en hier trekken we een grens."

Online bedreigingen

Lammers kwam vorig jaar al onder vuur te liggen toen bekend werd dat hij het Kinderboekenweekgedicht zou schrijven. Na stevige online bedreigingen trok hij zich terug. De woede kwam destijds op gang door een oud verhaal waarin een voetbaltrainer gevoelens ontwikkelt voor een jeugdspeler.

Bekende Nederlanders als Monique Smit en Kim Feenstra deelden destijds fragmenten van dat verhaal, zonder daarbij context te geven. Daardoor werd het vuur verder opgestookt.

Kenniscentrum Rutgers, dat centraal staat in het boek van Civitas, liet eerder deze week al weten een kort geding aangespannen tegen de stichting. Die zaak dient op 3 april.