Rutgers stapt naar rechter om 'leugens' over Lentekriebels-week

Kennis- en expertisecentrum Rutgers heeft de extreem-conservatieve stichting Civitas Christiana gedagvaard om "de aanhoudende leugens en laster" die de stichting volgens Rutgers verspreidt over de Week van de Lentekriebels. Tijdens deze jaarlijkse projectweek krijgen basisschoolleerlingen les over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. "We nemen deze juridische stappen, omdat we ouders en leerkrachten willen ondersteunen en desinformatie tegen willen gaan", aldus Rutgers.

Hart van Nederland vroeg aan Nederlanders wat zij van seksuele voorlichting op de bassischolen vinden en vanaf welke groep dit gegeven moet worden, zoals je ziet in bovenstaande video.

De afgelopen jaren was er vaak ophef over de week en ging er nepnieuws rond, bijvoorbeeld dat kinderen zouden leren masturberen tijdens de week. Civitas Christiana is volgens Rutgers een van de aanjagers van deze desinformatie. Adjunct-directeur Luc Lauwers vindt het "onbegrijpelijk en zeer kwalijk" dat de stichting scholen dwarszit. "Met leugens, laster en desinformatie staat deze extreem-conservatieve stichting de veilige, gezonde en gelukkige ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg", vindt hij.

9 op de 10 ouders voorstander

"Door kinderen thuis én via school van eerlijke en betrouwbare informatie te voorzien, leren ze dat hun lichaam van hen is", stelt het kenniscentrum. "Ze ontwikkelen een positiever zelfbeeld, leren hun wensen en grenzen aangeven en deze bij anderen te herkennen en te respecteren. Dit zijn belangrijke levenslessen, waar ze nog hun hele leven profijt van hebben." Uit onderzoek blijkt volgens Rutgers dat 9 op de 10 ouders voorstander is van verplichte relationele en seksuele voorlichting, terwijl 2 procent van de ouders tegen is.

Bij leugens en laster trekken we een grens. adjunct-directeur Luc Lauwers

Als Civitas Christiana niet voor dinsdagmiddag 13.00 uur aan de vorderingen uit de dagvaarding voldoet, spant Rutgers een kort geding aan. Het kenniscentrum eist onder andere rectificatie. "Iedereen heeft eigen perspectieven en normen en waarden, dat is een groot goed in een vrije democratie", zegt Lauwers. "Maar bij leugens en laster trekken we een grens."

Eerder deze maand publiceerde Civitas Christiana, dat naar eigen zeggen "vecht voor de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland" en tegen "het oprukkende multiculturalisme, de genderideologie en de cultuur van de dood", meerdere artikelen over de Week van de Lentekriebels. Daarin schreef de stichting onder meer dat Rutgers geen bewijs levert voor de beschuldiging dat Civitas Christiana haat en leugens zou verspreiden.

De twintigste editie van de Week van de Lentekriebels begint volgende week maandag. Deelname aan de week is niet verplicht voor scholen.

ANP