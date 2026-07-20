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Personeelstekort dwingt zorgverzekeraars tot opening van kraamhotels

Zorg

Gisteren, 22:31

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Door het aanhoudende personeelstekort in de kraamzorg openen zorgverzekeraars deze zomer veertien kraamhotels verspreid over Nederland. Ouders kunnen daar na de bevalling tijdelijk verblijven, zodat zij en hun pasgeboren baby toch de benodigde kraamzorg krijgen.

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De kraamhotels zijn bedoeld om de druk tijdens de vakantieperiode te verlichten. Juist in de zomer is het tekort aan kraamverzorgenden groot. Zonder deze tijdelijke opvang zouden veel gezinnen minder of zelfs helemaal geen kraamzorg krijgen.

In de kraamhotels worden meerdere moeders en baby's op één locatie verzorgd. Daardoor kunnen beschikbare kraamverzorgenden efficiënter worden ingezet. De kraamhotels zijn een initiatief van zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, samen met het Kraamzorg Samenwerkingsverband.

Meer dan duizend medewerkers tekort

Volgens de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) kampt de sector met een tekort van meer dan duizend medewerkers. Woordvoerder Esther van der Ark noemt lage lonen en de lastige combinatie van werk en privé als belangrijke oorzaken. Naast de kraamhotels wordt deze zomer ook gewerkt met gezamenlijke wachtlijsten, meer samenwerking tussen kraamzorgorganisaties en beeldbellen om de schaarste op te vangen.

Van der Ark hoopt dat de kraamhotels een tijdelijke oplossing blijven. Volgens haar is kraamzorg aan huis een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geboortezorg en moet die vorm van zorg behouden blijven.

Door Redactie Hart van Nederland

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