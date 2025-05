Weer flink meer geld uitgegeven aan zorg

Gezondheidszorg kost Nederland meer geld. De uitgaven aan zorg stijgen sneller dan de totale economie, becijfert statistiekbureau CBS. Dat komt doordat de lonen in de zorg zijn verhoogd en doordat meer mensen in de zorg zijn gaan werken.

Vorig jaar werd in totaal 113,5 miljard euro uitgegeven aan de zorg. Dat is 8,5 miljard euro meer dan in het jaar ervoor, wat neerkomt op een stijging van 8,1 procent. Van elke euro in de Nederlandse economie gaat 10 cent naar de gezondheidszorg.

Vooral naar de langdurige zorg ging meer geld. De uitgaven daaraan zijn met 11 procent gestegen. Langdurige zorg is onder meer bestemd voor ouderen en voor mensen met een beperking.

Nederland zit met de zorguitgaven ook in de top van Europa. De recentste cijfers daarvoor gaan over 2023. Toen ging er per Nederlander 5871 euro naar de zorg. Alleen Duitsland en Oostenrijk gaven naar verhouding nog meer geld uit.

ANP