Onverzekerde Nederlanders op vakantie verrast door torenhoge medische kosten

Veel Nederlanders vertrekken onverzekerd op vakantie, wat bij medische problemen in het buitenland voor hoge kosten zorgt. Veel jongeren denken dat hen, door hun jonge leeftijd, niets kan overkomen. Anderen denken genoeg verzekerd te zijn met hun basisverzekering of denken er niet over na dat er iets mis kan gaan op vakantie.

Hulpdiensten krijgen steeds vaker telefoontjes van mensen die in het buitenland medische hulp nodig hebben, maar erachter komen dat ze niet of onvoldoende verzekerd zijn. Dit leidt tot financiële problemen, want de ziekenhuisrekening kan in het buitenland een stuk hoger uitvallen dan in Nederland.

Vanuit je basisverzekering wordt alleen het Nederlandse tarief vergoed, mocht er iets gebeuren op vakantie. Stel dat je op vakantie bent in de Dominicaanse Republiek en je wordt opgenomen met een acute blindedarmontsteking, dan krijg je dus alleen de kosten terug van wat een opname en behandeling in Nederland zou kosten (zo'n 5.500 euro). Maar de totale kosten van die opname daar kunnen al snel oplopen tot het dubbele of driedubbele.

Steeds meer telefoontjes

"Elke alarmcentrale herkent dit beeld," meldt de ANWB. "Meerdere keren per week krijgen we telefoontjes van mensen die hulp nodig hebben, maar erachter komen dat ze niet voldoende of helemaal niet verzekerd zijn voor de benodigde hulp. Deze mensen moeten dan zelf opdraaien voor de kosten, wat een vervelende boodschap is tijdens de vakantie."

Die kosten zijn in het buitenland vaak een stuk hoger dan in Nederland. Zo betaal je voor een beenbreuk in Spanje al snel rond de 20.000 euro. In Nederland is dat hooguit een paar duizend euro.

'Zelf opdraaien voor kosten'

Violette Hasselmeijer, directeur van SOS International, ziet ook een stijging in het aantal mensen die alleen met een basisverzekering op vakantie gaan en dan in de problemen komen. "Ook reizen Nederlanders steeds verder weg. In landen als de Verenigde Staten zijn de zorgkosten torenhoog. Als je dat zelf moet betalen, ben je wel even bezig."

Een reden waarom steeds meer reizigers onverzekerd of onvoldoende verzekerd op vakantie gaan, is niet zo 1, 2, 3 te geven. "Zelf denk ik dat veel mensen alleen maar voorpret hebben op hun reis en niet veel nadenken over wat er allemaal mis kan gaan op reis of op de vakantiebestemming," vertelt Hasselmeijer verder. "De kans dat er iets gebeurt, is altijd aanwezig."

Hasselmeijer hoopt dat mensen wat beter voorbereid op reis gaan. "Ga je op reis in Europa, neem dan een reisverzekering met Europadekking. Ga je verder op reis? Neem dan een reisverzekering met werelddekking. Heb je een doorlopende reisverzekering? Check dan ook of geneeskundige kosten worden gedekt."