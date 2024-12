Vergelijkingssite: 'Aanvullende zorgverzekeringen kariger in 2025'

Voor mensen die afhankelijk zijn van een aanvullende zorgverzekering, wordt 2025 een moeilijker jaar. Uit cijfers van vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl blijkt dat de dekkingen voor tandartskosten, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen in veel gevallen zijn versoberd. Het aantal polissen met uitgebreide vergoedingen neemt af, en ook de maximale vergoedingen dalen.

Hoewel de zorgpremies alleen maar omhoog gaan, wat tot veel zorgen leidt bij Nederlanders (zie video), neemt de dekking van aanvullende zorgverzekeringen af, blijkt uit de cijfers. Waar in 2024 nog 22 zorgpolissen een tandartsdekking van 1000 euro of meer boden, zijn dat er in 2025 nog maar negentien. Voor mensen die jaarlijks veel tandartskosten maken, betekent dit een grotere kans op hogere eigen kosten.

Ook mensen die veel fysiotherapie nodig hebben, zien de keuze aan polissen afnemen. Zorgverzekeringwijzer.nl telde dat er in 2024 nog 22 polissen waren die meer dan twintig behandelingen per jaar vergoeden. In 2025 zijn dat er negentien. Dit kan problematisch zijn voor mensen die langdurig fysiotherapie nodig hebben vanwege chronische klachten of revalidatie.

De dekking voor alternatieve geneeswijzen krimpt eveneens. Waar mensen in 2024 nog konden kiezen uit 24 polissen met een vergoeding van 500 euro of meer, blijven er in 2025 twintig over. Bovendien daalt het maximale bedrag dat wordt vergoed aanzienlijk, aldus Zorgverzekeringwijzer.nl.

'Financiële problemen'

Door de soberdere dekking wordt het moeilijker om een polis te vinden die past bij specifieke zorgbehoeften. De veranderingen kunnen volgens de vergelijkingssite dan ook "leiden tot financiële problemen voor mensen die afhankelijk zijn van uitgebreide zorg."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland, ANP