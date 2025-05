Jonge vrouwen krijgen veel vaker kanker dan mannen

Het aantal jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar dat de diagnose kanker krijgt, blijft stijgen. In 2024 ging het om bijna 4.200 mensen, tegenover zo'n 3.100 eind jaren tachtig. Opvallend is dat jonge vrouwen in deze leeftijdsgroep 1,5 keer vaker kanker krijgen dan jonge mannen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Tot het 28ste levensjaar liggen de cijfers tussen mannen en vrouwen nog dicht bij elkaar. Daarna stijgt het aantal kankerdiagnoses bij vrouwen sneller. Pas na hun zestigste krijgen mannen weer vaker kanker. Bij jonge vrouwen is borstkanker de meest voorkomende vorm. In 2024 kregen 878 vrouwen tussen de 18 en 39 jaar deze diagnose. Ook melanoom van de huid, baarmoederhalskanker, lymfeklierkanker en schildklierkanker komen relatief vaak voor.

Evy kreeg toen ze 13 jaar oud was de diagnose leukemie. Maar dankzij een nieuwe behandeling is ze nu kankervrij. Haar verhaal zie je in de video bovenaan.

Bij mannen is zaadbalkanker het meest voorkomend. In 2024 kregen 574 jonge mannen deze diagnose, een verdubbeling ten opzichte van 1989. Ook melanoom, lymfeklierkanker en hersentumoren komen vaker voor. De stijging van zaadbalkanker lijkt zich vooral voort te zetten bij mannen boven de 30, terwijl het aantal onder twintigers afneemt.

Waarom het aantal kankergevallen stijgt, is niet precies te zeggen. Wel spelen erfelijkheid en lichamelijke afwijkingen een rol. Ondertussen neemt ook de overlevingskans toe, waardoor meer jonge mensen met de gevolgen van kanker leven. Volgens het IKNL maakt deze groep inmiddels 3,5 procent uit van alle mensen met een kankerdiagnose in Nederland.