Steeds meer schademeldingen bij verzekeraars na jaarwisseling

Het aantal meldingen van schade rond de jaarwisseling loopt langzaam op. Bij verzekeraar NN was het aantal meldingen tot en met vrijdagochtend verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het gaat nu om vijftig tot zestig meldingen van particulieren, meldt een woordvoerder van het concern. NN voert ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen.

Beide verzekeraars benadrukken dat dit nog lang niet het totaalaantal is. Mensen melden schade doorgaans niet direct. Ook schade die via adviseurs of tussenpersonen wordt doorgegeven, is vaak nog niet binnen bij de verzekeringsbedrijven.

Bij Univé kwamen tot en met vrijdagochtend 57 meldingen binnen. In vier gevallen ging het om vandalisme, in de overige gevallen om brand. De gezamenlijke financiële schade rond oud en nieuw wordt geschat op 80.000 euro.

Hierboven is te zien hoe er tijdens deze jaarwisseling een grote brand ontstond in een opslagloods in Hillegom: