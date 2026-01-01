Grote uitslaande brand bij vuurwerkverkooppunt middenin woonwijk Hillegom

In het Zuid-Hollandse Hillegom is woensdagavond een grote brand uitgebroken bij een vuurwerkverkooppunt. Ook een naastgelegen matrassenwinkel staat in brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. De brand is uitslaand, wat betekent dat de vlammen duidelijk buiten het pand te zien zijn.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ligt het vuurwerkverkooppunt midden in een woonwijk. "Volgens onze informatie wordt daar vuurwerk verkocht", zegt hij. Mensen worden dringend opgeroepen om afstand te houden en de afzettingen te respecteren.

Zeer grote brand

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 23.45 uur binnen bij de brandweer. Al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand, het hoogste alarmniveau. Dit gebeurt bij complexe branden waarbij veel personeel en materieel nodig is. Ook brandweereenheden uit omliggende regio's zijn ingezet.

Het is op dit moment nog onduidelijk of en hoeveel woningen worden ontruimd. Ook is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Daarnaast is onduidelijk of er nog vuurwerk aanwezig is dat niet verkocht of opgehaald is.

De hulpdiensten zijn volop bezig met het bestrijden van de brand en het veilig houden van de omgeving.