Inspecties: straf van jeugdrechter laat te lang op zich wachten

Jongeren die een straf van de jeugdrechter hebben gekregen moeten te lang wachten op de uitvoering van een passende sanctie of maatregel. Daarna is jeugdhulp aan deze groep door de wachtlijsten ook weer een probleem.

Bijna een half miljoen jongeren in Nederland krijgen jeugdzorg. Het aantal is in de afgelopen vijf jaar gestegen van zo'n 443.000 tot ongeveer 474.000. Dat is één op de negen jongeren tot 23 jaar, aldus statistiekbureau CBS.

Dat constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV). Ze signaleren andermaal dat nog steeds veel kinderen die op de een of andere manier ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd lang niet allemaal bijtijds de juiste bescherming en hulp krijgen.

De inspecties blijven bezorgd over álle partijen in de jeugdbescherming. Met name over de veiligheid van kinderen die op wacht- en doorstroomlijsten staan zijn ze erg ongerust. Ze zien ook nog altijd lange wachtlijsten bij Veilig Thuis, de instelling waar meldingen over onveilige situaties kunnen worden gedaan.

Extra aandacht

Het aantal kinderen zonder vaste jeugdbeschermer is in de eerste maanden van dit jaar wel licht gedaald. "In april 2024 waren en nog altijd 1343 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. Jongeren in een gezinshuis, pleeggezin of zorgboerderij spreken niet of heel soms hun jeugdbeschermer", zo is echter vastgesteld.

De organisaties gaan nu extra aandacht geven aan de meest kwetsbare kinderen die in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering zijn beland en nog intensiever toezicht houden, ook op hoe bestuurders hun verantwoordelijkheden oppakken.

ANP